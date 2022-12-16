Розумне очищення шкіри: дерматокосметика CeraVe

Більшість людей використовує звичайну водопровідну воду для вмивання обличчя, але не всі погодяться її пити. Втім шкіра, як і весь організм, потребує трохи більше, ніж те, що витікає з крана. Альтернативою може стати міцелярний засіб, що являє собою спеціальний розчин, який містить невеликі молекули міцели, призначені для видалення бруду без змивання.

Проте також є споживачі, які використовують її як тонік після звичного мийного Dr засобу, посилюючи догляд за шкірою. При цьому майже все з лінійки CeraVe викликає ажіотаж у любителів доглядової косметики та адептів якісного очищення. Абсолютно нова формула була створена на основі ідеї, що чистота є ключем до здорової, збалансованої шкіри. Міцелярна вода бренду якісно звільняє від макіяжу та бруду, її можна використовувати самостійно або в комплексі з іншими продуктами.

Як діє міцелярна вода CeraVe?

На відміну від більшості засобів, які пропонує мас-маркет та дорогі бренди, міцелярна вода CeraVe має довгий список переваг у догляді та дійсно якісному очищенні. Над нею довго працювали у співпраці з дерматологами. Продукт призначений для ніжного видалення забруднень та косметики без порушення цілісності зовнішнього шару дерми.

Міцелярна вода CeraVe є першою лінією захисту організму від шкідливих чинників і токсинів, а також потрібна для підтримки pH та мікробіомного балансу. Натомість продукт допомагає відновити природні захисні механізми за допомогою керамідів, зокрема 1, 3, 6-II, які забезпечують зволоження шкіри протягом 24 годин. Він також використовує ніацинамід, форму вітаміну B3, щоб допомогти вирівняти колір обличчя.

Дія дерматокосметики CeraVe базується на формулі 3 в 1:

ефективне очищення;

глибоке зволоження;

зміцнення шкірного бар’єру на кожному етапі догляду.

Для щоденних викликів

Навіть улюблений скраб може непомітно порушити шкірний бар’єр, pH і мікробіом. Цей міцелярний мийний засіб є м’якою альтернативою для обличчя та повік, допомагає зберегти збалансований водний баланс. Він підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу, та створений з урахуванням природного захисту за допомогою запатентованої технології контрольованого вивільнення керамідів для шкіри, що забезпечують утримання вологи протягом усього дня.