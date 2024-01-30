Розпочався суд над колишнім очільником Китайської футбольної асоціації, який брав багатомільйонні хабарі

Розпочався суд над колишнім президентом Китайської футбольної асоціації Ченом Сюанем, якого підозрюють у корупції в особливо великих розмірах.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що Чена підозрюють в отриманні хабарів у розмірі понад 81 млн юанів (11,4 млн доларів)

“За даними обвинувачення, у 2010-2023 рр. Чен використовував різні посади, в тому числі пов’язані з Китайською футбольною асоціацією, аби сприяти в отриманні контрактів, інвестицій та організації спортивних подій в обмін на гроші та цінності”, – йдеться у повідомленні

Чен Сюань очолював Федерацію футболу Китаю у 2019-2023 роках.

Зазначається, що під час судового слухання обвинувачений визнав провину та заявив, що шкодує про вчинене.

Законодавство Китаю дозволяє у певних випадках застосовувати до корупціонерів смертну кару.