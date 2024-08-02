Розклад Олімпійських ігор на 2 серпня

2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України змагаються у більше ніж 10 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 2 серпня
10:00 Стрільба з пістолета. Жінки, 25 м. Кваліфікація. Олена Костевич
11:00 Дзюдо. Жінки, вагова категорія більше ніж 78 кг. 1/32 фіналу. Маріт Кампс (Нідерланди) – Христина Гоман (Україна)
11:10 Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Михайло Кохан
11:15 Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Кваліфікація. Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко