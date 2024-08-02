Суспільство

Розклад Олімпійських ігор на 2 серпня
2 Серпня 2024 07:24
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олімпіада
Ілюстративне фото / Reuters

2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України змагаються у більше ніж 10 дисциплінах

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024

Розклад змагань на 2 серпня

10:00 Стрільба з пістолета. Жінки, 25 м. Кваліфікація. Олена Костевич

11:00 Дзюдо. Жінки, вагова категорія більше ніж 78 кг. 1/32 фіналу. Маріт Кампс (Нідерланди) – Христина Гоман (Україна)

11:10 Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Михайло Кохан

11:15 Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Кваліфікація. Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко


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