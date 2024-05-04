Кримінал

Росіяни знов вдарили по Харкову

4 Травня 2024 16:41
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харків, обстріли
Ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків 3 травня 2024 / Фото ДСНС

Вдень 4 травня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. За попередніми даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є поранені.

Внаслідок влучання по Харкову пожежа зайнялася на виробничому підприємстві Індустріального району міста. Інформація щодо поранених уточнюється, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“За попередніми даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова. 

Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства”, – пізніше додав Синєгубов.


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