Росіяни знов вдарили по Харкову

Вдень 4 травня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. За попередніми даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є поранені.
Внаслідок влучання по Харкову пожежа зайнялася на виробничому підприємстві Індустріального району міста. Інформація щодо поранених уточнюється, повідомив міський голова Ігор Терехов.
“За попередніми даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова.
Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства”, – пізніше додав Синєгубов.