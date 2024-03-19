Кримінал

Росіяни за добу вбили трьох жителів Херсонщини Зруйновані російськими снарядами будівлі, Херсон, лютий 2024 року / Фото: Суспільне У Херсонській області внаслідок російських обстрілів за добу загинуло троє людей, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. “Минулої доби противник обстрілював Понятівку, Садове, Львове, Тягинку, Новотягинку, Микільське, Токарівку, Томину Балку та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, елеватор та автомобіль”, – аписав Прокудін у телеграмі. “Через російську агресію 3 людини загинули”, – додав він.



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