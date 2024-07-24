Кримінал

Росіяни втретє за день атакували Харків балістикою
24 Липня 2024 14:35
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ракетний удар, харків
Наслідки удару по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. 24 липня 2024 / Фото ХОВА

Приблизно о 14:13 в Харкові знов пролунав потужний вибух – п’ятий за день.

“П’ятий «приліт» по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення”, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, приліт був в Холодногірський район Харкова.

“На цю хвилину постраждалих немає”, – додав він.

Як повідомлялося, на початку першої години дня двома ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт.

Під час першої атаки, вранці одна ракета влучила у промзону, друга – у приватний сектор.

За словами Синєгубова, під час ранкового російського обстрілу Харкова ракетою «Іскандер-М», сили РФ влучили по житловому масиву в одному з мікрорайонів. Зокрема, там був зруйнований офіс організації, яка займається гуманітарним розмінуванням, зазначив голова ОВА.

UPD 14:43 Терехов повідомив, що внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу.


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