Росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт під Одесою

В Одеській області зафіксовано влучання російської ракети в інфраструктурний об’єкт, постраждало троє людей.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Телеграмі.

За інформацією військових, удень 5 листопада ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П на Одещину і керовану Х-59 на Дніпропетровщину.

«На Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об’єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники», – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що вибуховою хвилею завдано пошкоджень навколишнім будинкам.

Зазначається, що другу ракету сили протиповітряної оборони знищили над Криворіжжям. Люди при цьому не постраждали.