Росіяни вдарили по Слов’янській ТЕС 5 ракетами

Сьогодні в першій половині дня російські військові завдали удару по території Слов’янській ТЕС пʼятьма ракетами.

Про це Суспільному Донбас повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.

“Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов’янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції”, — розповів Володимир Проскунін.

За словами начальника, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.