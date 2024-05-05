Кримінал

Росіяни вдарили по Слов’янській ТЕС 5 ракетами

5 Травня 2024 17:34
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Слов'янська ТЕС після обстрілу. 5 травня 2024 / Фото Суспільне Донбас

Сьогодні в першій половині дня російські військові завдали удару по території Слов’янській ТЕС пʼятьма ракетами.

Про це Суспільному Донбас повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.

“Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов’янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції”, — розповів Володимир Проскунін.

За словами начальника, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.


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