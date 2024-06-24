Росіяни вдарили по Покровську рактами: щонайменше 4 загиблих та десятки поранених

Російські окупаційні війська вдарили двома ракетами по місту Покровськ у Донецькій області.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані”, – повідомив він.

Наслідки обстрілу Покровська / Фото: Вадим Філашкін

Філашкін зазначив, що цей обстріл — один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Остаточні наслідки ще встановлюють.

За даними ОВА, ворог бив ракетами “Іскандер-М”.