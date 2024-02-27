Кримінал

Росіяни вдарили по підприємству в Курахівській громаді

27 Лютого 2024 21:42
читать на русском →
обстріл
Посічена уламками від російського обстрілу автівка / Фото: Прокуратура

Російські війська сьогодні, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. У зоні ураження опинилося приватне підприємство.

32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків і двох жінок віком від 55 до 70 років госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок і шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки.

Один із постраждалих зараз перебуває у важкому стані. Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2024 19:55

СБУ завершила розслідування про знищення літака “Мрія” і назвала підозрюваних
27 Лютого 2024 20:01

110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки
27 Лютого 2024 19:19

90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем, – Мінагрополітики
27 Лютого 2024 18:32

На підступах до Новомихайлівки ЗСУ знищили величезну колону російської техніки (відео)
27 Лютого 2024 17:14

Російська спецоперація “Майдан–3” досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, – заява
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки