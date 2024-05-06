Кримінал

Росіяни вдарили по Костянтинівці: четверо поранених

6 Травня 2024 19:29
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Війська РФ здійснили авіаційний обстріл Костянтинівки, що в Донецькій області. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Внаслідок удару поранено четверо людей, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Попередньо, росіяни використали планувальний боєприпас “УМПБ Д-30 СМ”. Внаслідок російської атаки четверо цивільних чоловіків віком від 34 до 53 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан одного з них оцінюється як тяжкий.

Від вибуху снаряда також пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.


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