        Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: постраждала жінка (фото, відео)

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 08:02
        У Запоріжжі внаслідок атаки дронів згорів будинок / Фото: Запорізька ОВА
        У Запоріжжі внаслідок атаки дронів згорів будинок / Фото: Запорізька ОВА

        У ніч на 9 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. На місці влучання сталася пожежа

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Під час атаки щонайменше два дрони влучили по місту. Один із них спричинив пожежу у приватному будинку, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

        Пожежа на місці удару російського БпЛА у Запоріжжі / Фото: ДСНС, Запорізька ОВА

        Унаслідок удару 66-річна жінка дістала поранення.

        Федоров оприлюднив відео моменту удару, зафіксованого камерами спостереження, а також наслідки атаки. Ліквідація наслідків та запобігання поширенню пожежі тривають.


