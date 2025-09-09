Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: постраждала жінка (фото, відео)

Мінус 950 окупантів за добу: Генштаб оновив дані по втратах РФ в Україні

Під час атаки щонайменше два дрони влучили по місту. Один із них спричинив пожежу у приватному будинку, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

У ніч на 9 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. На місці влучання сталася пожежа