Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: постраждала жінка (фото, відео)

У ніч на 9 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. На місці влучання сталася пожежа
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Під час атаки щонайменше два дрони влучили по місту. Один із них спричинив пожежу у приватному будинку, яку ліквідували підрозділи ДСНС.
Унаслідок удару 66-річна жінка дістала поранення.
Федоров оприлюднив відео моменту удару, зафіксованого камерами спостереження, а також наслідки атаки. Ліквідація наслідків та запобігання поширенню пожежі тривають.