Росіяни вбили 12-річну дитину на Донеччині, ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Харківщини

2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу з Градів села Мемрик на Донеччині. Серед загиблих – 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Очільник ОВА вкотре закликав жителів Донеччини, а особливо — сімей з дітьми, евакуюватися з області.
Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.
“Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.