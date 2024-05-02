Кримінал

Росіяни вбили 12-річну дитину на Донеччині, ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Харківщини

2 Травня 2024 20:55
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обстріли
Наслідки обстрілу Мемрики на Донеччині / Фото: Вадим Філашкін

2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу з Градів села Мемрик на Донеччині. Серед загиблих – 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Очільник ОВА вкотре закликав жителів Донеччини, а особливо — сімей з дітьми, евакуюватися з області.

Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.

“Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.


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