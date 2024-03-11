Кримінал

Росіяни скоїли замах на начальника Харківського військового гарнізону

11 Березня 2024 14:38
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війна
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник / Фото з ТГ-каналу Мельника

Росіяни завдали ударів під час робочої поїздки начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника з позивним “Марсель”.

Про це повідомив Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі.

“Марсель” на зв’язку. Доповідаю: попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна!”, — написав Мельник.

Перед цим останній допис в Telegram від начальника гарнізону був 17 лютого.


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