Росіяни почали використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, — ГУР

Головне управління розвідки повідомило про застосування Росією нового типу безпілотника з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування.

На порталі War&Sanctions у розділі “Компоненти у зброї” вже опубліковані 3D-модель та перелік складових цього дрона, який росіяни активно використовують на різних напрямках фронту.

БпЛА може виконувати функції розвідки, завдавати ударів або слугувати хибною ціллю для перевантаження ППО. Він обладнаний камерою та двома LTE-модемами, що дають змогу транслювати відео в реальному часі, а також отримувати команди від оператора.

В ударній модифікації камера та дистанційне керування дозволяють наводити дрон на ціль за принципом FPV.

Конструктивно апарат має фюзеляж типу “дельта-крило”, подібний до Shahed-131, але менших розмірів. Навігація здійснюється через завадозахищену супутникову систему з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

За даними ГУР, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї — це модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор.