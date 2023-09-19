Кримінал

Росіяни обстріляли Слов’янськ із С-300, є значні пошкодження

19 Вересня 2023 10:40
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Після опівночі окупаційна армія РФ вдарила 4-ма ракетами С-300 по Слов’янську. 

Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, повідомляє пресслужба МВС.

Також близько 01:00 російські війська “Смерчами” накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду.

Крім того, впродовж доби росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню. 

Окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили. Поліція Донеччини зафіксувала наслідки ворожих ударів.


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