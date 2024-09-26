Кримінал

Росіяни атакували залізничну станцію на Сумщині, поранені троє залізничників
26 Вересня 2024 15:50
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обстріли, укрзалізниця
Наслідки російського обстрілу по одній із залізничних станцій Харківщини, 1 серпня 2024 року / Фото: Укрзалізниця

Троє залізничників поранено внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

“Поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим залізничникам надано всю необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує”, – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. 

Постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом.


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