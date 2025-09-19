Росіяни атакували Україну 86 дронами: ППО знешкодила 71 ціль

Російські окупаційні війська у ніч на 19 вересня атакували Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів.

Понад 50 з випущених дронів виявилися “шахедами”, повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряна оборона збила/подавила 71 дрон, йдеться про “шахеди”, “гербери” та БпЛА інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Атака досі триває. Нині нова група ворожих БпЛА рухається на півночі.

Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту.

