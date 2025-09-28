Росія зруйнувала цех винзаводу на Одещині: знищено біля 100 тисяч пляшок вина

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки на Одещині зруйновано цех виноробного заводу. За його словами, удар призвів до значних руйнувань. В соцмережах поширюють інформацію про знищення близько 100 тисяч пляшок вина.

В Одеській області обстріл зруйнував виноробний цех / Фото: Одеська ОВА

Атака стала черговим прикладом прицільного удару Росії по цивільній інфраструктурі регіону. Виноробна галузь є однією з візитівок півдня України, і подібні обстріли завдають шкоди не лише економіці, а й культурній спадщині.