        Кримінал

        Росія зруйнувала цех винзаводу на Одещині: знищено біля 100 тисяч пляшок вина

        Сергій Бордовський
        28 Вересня 2025 12:34
        Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки на Одещині зруйновано цех виноробного заводу. За його словами, удар призвів до значних руйнувань. В соцмережах поширюють інформацію про знищення близько 100 тисяч пляшок вина.

        В Одеській області обстріл зруйнував виноробний цех / Фото: Одеська ОВА

        Атака стала черговим прикладом прицільного удару Росії по цивільній інфраструктурі регіону. Виноробна галузь є однією з візитівок півдня України, і подібні обстріли завдають шкоди не лише економіці, а й культурній спадщині.


