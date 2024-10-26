Росія зліпила черговий фейк про американські вибори

Відеокліп, на якому показано ймовірне знищення виборчого бюлетеня, поданого за Дональда Трампа, а також лайка на його адресу, є фейком, виготовленим Росією. Про це йдеться у пресрелізі Офісу директора національної розвідки США.

«За висновком розвідувального співтовариства США (IC), російські актори нещодавно виготовили та розповсюдили відео, на якому зображено людину, яка нібито рве виборчі бюлетені в Пенсильванії. Російські дії є частиною більш масштабних зусиль Москви з метою викликати необґрунтовані питання з приводу чесності американських виборів і посіяти розбрат між американцями», – йдеться в документі.

Цей відеокліп був за останні дні викладений на платформі X у мікроблогах впливового американського бізнесмена Ілона Маска і прихильників кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Представники виборчої комісії в Пенсільванії одразу ж звернули увагу на той факт, що показані у відеокліпі виборчі конверти і бюлетені не схожі на офіційні.

Пенсільванія входить до числа американських штатів, де результат голосування може вирішити, хто стане наступним президентом США. Для перемоги на виборах потрібно отримати щонайменше 270 голосів вибірників із різних штатів. На частку Пенсільванії припадає 19 вибірників.

Основний день голосування на виборах президента США відбудеться 5 листопада. Але мільйони американців уже заздалегідь проголосували на спеціально відкритих дільницях або поштою. Такою можливістю скористалися переважно прихильники демократів. Згідно з опитуваннями, Трамп злегка випереджає суперницю від Демократичної партії Камалу Гарріс.