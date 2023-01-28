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Росія збільшила кількість кораблів з “Калібрами” в Чорному морі

28 Січня 2023 20:59
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росія, кораблі, флот

Росія збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Попри шторм, окупанти додали ще один ракетоносій.

Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що обстановка у Чорному морі змінюється досить динамічно, пише 24 Канал. За її словами, корабельне угруповання ворога збільшене до 16 одиниць.

“Додано ще один ракетоносій надводний. Загальний залп “Калібрів” може складати 20 ракет”, – сказала Гуменюк.

За словами речниці ОК “Південь”, Росія намагається “грати м’язами”, адже в шторм тримає в Чорному морі два великі десантні кораблі. Вона наголосила, що потенційно висадка десанту приречена на провал.

Гуменюк підкреслила, що присутність великих десантних кораблів не “захитує увагу України, а захитує особовий склад росіян”.

Зокрема, після повернення у пункти базування росіяни вимушені відновлювати моральний дух особового складу, адже це важке випробування перебувати у шторм на посудині.

Наталія Гуменюк заявила, що запуски дронів-камікадзе типу “Шахід” можливі гіпотетично. Однак поривчастий вітер та штормова погода грає на руку України.

Речниця ОК “Південь” наголошувала, Росія може застосувати “Калібри” в Чорному морі не обов’язково під час масованої ракетної атаки.

За її словами, “Калібри” є високоточною зброєю і ворог намагається бити по конкретних об’єктах критичної інфраструктури. Тому ракетний удар “Калібрами” може бути в будь-який момент.


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