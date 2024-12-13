Росія завдала один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці, – Зеленський

Сьогодні Росія атакувала Україну майже сотнею ракет та майже 200 безпілотниками, президент Володимир Зеленський заявив, що це одна з найбільших атак по енергетичній інфраструктурі.

“Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників” – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що якщо світові лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати.

“Це такий “мирний” план Путіна – знищити все. Це так він хоче “перемовин” – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор”, – зазначив президент.

Президент закликав міжнародну спільноту діяти рішуче, щоб зупинити агресію Москви: “Світ може зупинити це божевілля. Для цього потрібна сила”.

Зеленський також висловив вдячність усім, хто допомагає Україні боротися проти терору.