Росія застосувала комбіновану атаку: на Україну падали ракети і дрони-”камікадзе”

У ніч на 26 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);

2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);

91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.).

Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.