Кримінал

Росія застосувала комбіновану атаку: на Україну падали ракети і дрони-”камікадзе”
26 Жовтня 2024 13:03
ппо
Сім'я втікає від обстрілу російськими військами, Первомайськ, Миколаївська область. Ілюстративне фото / Фото Oleksandr Magula, Time

У ніч на 26 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
  • 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);
  • 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);
  • 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.). 

Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Жовтня 2024 13:03

Росія застосувала комбіновану атаку: на Україну падали ракети і дрони-”камікадзе”
26 Жовтня 2024 12:14

“Дідів 50+” мобілізовуватимуть на рівні з усіма – ТЦК
26 Жовтня 2024 11:35

G-7 остаточно погодила кредит Україні на $50 млрд, забезпечений російськими активами
26 Жовтня 2024 11:10

Зеленський про нічні удари по Україні: російські вбивці повернулись до своєї звичної справи
26 Жовтня 2024 10:15

Внаслідок атаки російських дронів на Київщину померла жінка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки