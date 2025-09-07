Росія заперечує удар по будівлі Кабміну

Міністерство оборони Росії заявило, що під час нічної масованої атаки на Київ та інші міста України нібито завдавало ударів лише по військових об’єктах і промислових підприємствах. Про це відомство повідомило у своєму зведенні.

У заяві не згадується будівля Кабінету міністрів України, де після обстрілу виникла пожежа, однак стверджується, що «по іншим об’єктам у межах Києва удари не наносилися». За версією російського Міноборони, цілями були підприємства з виробництва та зберігання безпілотників, а також військові авіабази у центральних, південних та східних регіонах України. Серед вказаних об’єктів – підприємство на західній околиці Києва та логістична база компанії «СТС-ГРУПП» на півдні міста.

Водночас у Києві внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, а в будівлі Кабміну спалахнула пожежа. За даними української влади, загинули щонайменше двоє людей – 32-річна жінка та її двомісячний син. Нічна атака стала рекордною за кількістю безпілотників, які Росія застосувала проти України.