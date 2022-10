Росія втратила понад 25% зі своїх ударних вертольотів Ка-52 в Україні

Щоденне зведення про ситуацію в Україні британська розвідка присвятила гелікоптерним втратам Росії та проблемі забезпечення переваги у повітрі.

З моменту вторгнення в Україну Росія втратила не менше 23 ударних вертольотів Ка-52. Це понад 25% парку Військово-повітряних сил Росії з 90 вертольотів Ка-52 та майже половина загальних втрат гелікоптерів Росії в Україні;

Російським ударним вертольотам, ймовірно, було завдано серйозних збитків завдяки застосуванню українськими військовими переносних зенітно-ракетних комплексів. Крім того, гелікоптери часто діють під недостатнім прикриттям бойових літаків – що не зовсім відповідає російській військовій доктрині, зазначають автори зведення;

Росії, як і раніше, не вдається підтримувати перевагу в повітрі, щоб здійснювати ефективну постійну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Російські командири, ймовірно, все частіше змушені вдаватися до небезпечних бойових вертолітних операцій як одного з небагатьох доступних способів забезпечення підтримки військам у бою.

