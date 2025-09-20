Росія вдарила по Миколаївщині балістикою та дронами: горіли склади і промислові об’єкти

У ніч проти 20 вересня Миколаївщина знову опинилась під масованим обстрілом з боку російських військ. Про наслідки атак повідомили керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під ранок ворог завдав комбінованого удару по Миколаєву, використавши балістичні ракети та дрони-камікадзе «Shahed». У місті під вогнем опинилася промислова інфраструктура, спалахнули пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Баштанському районі вночі «Shahed» влучили по фермерському господарству у Снігурівській громаді. Вогонь охопив складські приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Пожежу вдалося ліквідувати, жертв немає.

Миколаївщина опинилась під російським масованим обстрілом / Фото ДСНС

ДСНС зазначає, що вибухи лунали як у самому Миколаєві, так і поза його межами. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських атак.