Росія скинула авіабомби на Слов’янську ТЕС: є загиблі та поранені

Увечері 30 жовтня російські війська завдали удару по Слов’янській ТЕС — загинули двоє людей, є поранені. Відновлювальні роботи після нічної атаки РФ на Україну ще тривають.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Кілька годин тому був удар по Слов’янській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули, є поранені”, — повідомив Зеленський, підкресливши, що це черговий прояв російського терору.

Після російського комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України у ніч з 20 на 30 жовтня тривають аварійно-відновлювальні роботи від Запоріжжя та Миколаївщини до Івано-Франківщини й Вінниччини.

За його словами, удар був спеціально прорахований і включав різні типи ракет — усього 52 ракети, понад 600 ударних дронів, серед яких близько 400 “шахедів”. Українська протиповітряна оборона знищила більшість безпілотників і дві третини ракет. Президент наголосив, що у пріоритеті — посилення систем ППО та постачання ракет до них.

Глава держави також зазначив, що Україна має домовленості з Норвегією, Німеччиною, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо підтримки енергетичного сектору, зокрема про закупівлі газу й постачання обладнання для генерації електроенергії. Міністр енергетики України провів зустріч із представниками країн “Групи семи”, які, за словами Зеленського, готові підтримати Україну.