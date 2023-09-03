Політика

Росія пропонує вихідцям із колишніх республік СРСР воювати проти України

3 Вересня 2023 10:02
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Британська розвідка

З кінця червня 2023 року Росія звертається до громадян сусідніх країн з оголошеннями про набір людей для участі у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки.

У Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення, де пропонувався початковий внесок у розмірі 495 000 рублів та заробітну плату від 190 000 рублів.

На півночі Казахстану, у Костанайській області, проводилися вербувальні заходи із залученням етнічного російського населення.

Принаймні з травня 2023 року Росія звертається до мігрантів із Центральної Азії з проханням про надання прискореного громадянства та заробітної плати до $4160.

За повідомленнями, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі після прибуття відібрали паспорти та змусили вступити до лав російської армії.

У Росії проживає не менше 6 млн. мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.

Ймовірно, Росія хоче уникнути подальших непопулярних мобілізаційних заходів у країні напередодні президентських виборів 2024 року. Використання іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додаткові кадри для воєнних дій в умовах зростаючих втрат.


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