Росія пропонує вихідцям із колишніх республік СРСР воювати проти України

З кінця червня 2023 року Росія звертається до громадян сусідніх країн з оголошеннями про набір людей для участі у бойових діях в Україні.
Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки.
У Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення, де пропонувався початковий внесок у розмірі 495 000 рублів та заробітну плату від 190 000 рублів.
На півночі Казахстану, у Костанайській області, проводилися вербувальні заходи із залученням етнічного російського населення.
Принаймні з травня 2023 року Росія звертається до мігрантів із Центральної Азії з проханням про надання прискореного громадянства та заробітної плати до $4160.
За повідомленнями, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі після прибуття відібрали паспорти та змусили вступити до лав російської армії.
У Росії проживає не менше 6 млн. мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.
Ймовірно, Росія хоче уникнути подальших непопулярних мобілізаційних заходів у країні напередодні президентських виборів 2024 року. Використання іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додаткові кадри для воєнних дій в умовах зростаючих втрат.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 September 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uUofSsu6hU