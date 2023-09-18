Суспільство

Росія посилює свої підрозділи біля Роботиного десантниками – британська розвідка

18 Вересня 2023 10:17
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війна

Впродовж останніх двох тижнів Росія, ймовірно, ще більше посилила 58-му загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівській осі в Запорізькій області, оскільки та опинилась в епіцентрі боїв, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.  

За даними британської розвідки, загалом щонайменше п’ять полків повітряно-десантних військ  зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені в декількох кілометрах від прифронтового села Роботине.

У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак майже всі підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані.

«Керівництво ПДВ, ймовірно, розглядає поточну ситуацію як вкрай незадовільну. Протягом всієї війни російське командування намагалося відновити ПДВ як високомобільну ударну силу для наступальних операцій, але  вони використовуються як лінійна піхота для посилення перенапружених сухопутних військ», – зазначають аналітики.


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