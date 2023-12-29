Росія планує запустити гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи України, – ГУР

Російські аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році.
Про це пише ГУР МО.
“Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські аналітики планують зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.
Серед ключових цілей вказаних заходів:
- дискредитація процесу мобілізації;
- сприяння масштабному відтоку населення з України;
- інспірація розколів за регіональним принципом.
Пропоновані наративи:
- “Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев”;
- “Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС”;
- “В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся”.
“Водночас так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком “русского міра”, катастрофічно впала”, – додали в розвідці.