Росія планує запустити гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи України, – ГУР

Російські аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році.

Про це пише ГУР МО.

“Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські аналітики планують зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Пропоновані наративи:

“Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев”;

“Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС”;

“В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся”.

“Водночас так звані кремлівські аналітики вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком “русского міра”, катастрофічно впала”, – додали в розвідці.