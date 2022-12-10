Політика

Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на його зброю, –  ISW

10 Грудня 2022 11:49
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росія, іран

Високопоставлені чиновники США заявили, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва. 

Високопоставлені чиновники адміністрації президента США заявили, що Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи протиповітряної оборони, в обмін на високоточні системи озброєння іранського виробництва, які Росія використовувала та має намір використовувати у війні в Україні, повідомляють аналітики ISW.

Офіційні особи уточнили, що Росія може надіслати Ірану літаки Су-35 протягом наступного року і що Росія, можливо, прагне створити спільну російсько-іранську лінію з виробництва безпілотних систем в Російській Федерації.

Вантажні літаки ВПС Ірану відновили польоти до Москви 8 грудня після короткої перерви в таких польотах. ISW оцінило, що заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Ірану генералом Мохаммадом Багері в Тегерані 3 грудня, ймовірно, для подальшого обговорення продажу іранських безпілотників і ракет Росії для використання в Україні.

Раніше ISW оцінювало, що російські військові все більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження арсеналу систем високоточної зброї.


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