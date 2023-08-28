Росія має щонайменше 585 ракет — ГУР

В арсеналі російсько-окупаційних військ перебувають близько 585 ракет з радіусом дії понад 500 кілометрів. Ще 150 ракет Х-22, які мають дальність польоту 300 км, окупанти планують вдосконалити.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.

За даними ГУР, у росії є 270 балістичних ракет «Іскандер», 140 крилатих «Калібрів», 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, а також 75 «Кинджалів».

Поміж іншим, росіяни мають на озброєнні 150 ракет Х-22 з дальністю польоту в 300 км. Їх РФ планує вдосконалити та переробити у ракети Х-32 з радіусом дії до 1000 км. Однак, за даними ГУР, окупанти можуть поставляти близько 10 таких ракет щомісяця.

Крім того, Скібицький зауважив, що російсько-окупаційні війська зараз рідше використовують ракети Х-101, порівняно до осені 2022 року. Він пояснив це тим, що у РФ економлять боєприпаси, щоб не перетнути «критичну межу».

«Другий фактор ― росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть «Калібрами», які ми успішно збиваємо», — додав представник ГУР.