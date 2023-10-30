Політика

Росія хоче перекласти провину за антисемітський погром в аеропорту Махачкали на Україну

30 Жовтня 2023 10:37
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росія

Влада Дагестану вирішила перекласти відповідальність за антисемітський погром, учинений місцевими жителями в аеропорту Махачкали у ніч на 30 жовтня, на Україну.

Таку заяву у коментарі кремлівській пропаганді зробив глава республіки Сергій Меліков.

Після того, як увесь світ облетіли шокуючі кадри зі збожеволілим натовпом, що влаштував «полювання на євреїв», чиновник не вигадав нічого кращого, ніж спробувати переконати світову спільноту, що насправді дагестанці «мирні», а така поведінка була зумовлена нібито «зовнішнім впливом».

«Я вважаю, що ініціатори цієї акції, безумовно, наші вороги, безумовно, ті, хто оперував цими заходами з території України. Але, на жаль, доводиться констатувати, що підтримку учасникам заворушень надавали, мабуть, зокрема, і ті, кому соціально-економічні перетворення у Дагестані не вигідні», — запевнив Меліков, однак, кого саме він має на увазі, не уточнив.

Крім подій у Махачкалі, антисемітські акції відбулися і в інших кавказьких республіках РФ.

Так, у Нальчику (столиця Кабардино-Балкарії) спалили єврейський культурний центр, який там споруджувався, а жителі Черкеська (столиця Карачаєво-Черкесії) зажадали від місцевої влади «обмежити в’їзд ізраїльських біженців», які туди, утім, не так вже й сильно й рвалися.


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