Політика

Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома “Шахедами” одночасно – розвідка Британії

12 Жовтня 2022 08:47
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бпла, розвідка британії

Росія розгортає безпілотні літальні апарати іранського виробництва принаймні з серпня 2022 року, включно з одностороннім ударним варіантом Shahed-136, йдеться у повідомленні британської розвідки.

“Росія включила варіанти «Шахед» до широкомасштабної хвилі ударів, яку вона здійснила 10 жовтня 2022 року. Раніше український Генштаб повідомляв, що Росія випустила загалом 86 «Шахед-136» і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі”, – йдеться у щоденній доповіді.

Ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому одиночний дрон легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. “Існує реальна ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно”, – вважає розвідка Британії.

Незважаючи на заявлену дальність польоту в 2500 км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи він буде задовільно виконувати функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула використати дрони-камікадзе.

“Зважаючи на те, що російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений ефект над українською територією, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей на оперативному рівні, ймовірно, є однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні”, – зазначається у щоденній доповіді.


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