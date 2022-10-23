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Російським мобілізованим бракує одягу, взуття і спорядження, – Генштаб

23 Жовтня 2022 18:58
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генштаб

Російські мобілізовані на Херсонському напрямку погано екіпіровані, їм не вистачає військового взуття та інших елементів одягу і спорядження.

Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян, повідомляють у Генштабі.

На Херсонському напрямку відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу і спорядження. Також окупанти скаржаться на відсутність теплого одягу.

Нові підрозділи укомплектовуються застарілою технікою знятою зі зберігання. У деяких військових немає зброї.

У Генштабі також зазначають, що мобілізовані окупанти відправляються на війну зовсім не підготовленими. Головне – щоб швидко. Командування не зважає на рівень їх вмінь і одразу кидає новачків на передову. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту.

Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого “дружнього вогню” між підрозділами противника.


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