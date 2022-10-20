Кримінал

Російський винищувач обстріляв британський літак-розвідник

20 Жовтня 2022 15:07
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росія, британія

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив у парламенті, що російський винищувач Су-27 випустив ракету у напрямку британського літака-розвідника, що знаходився у міжнародному повітряному просторі в районі Чорного моря.

За словами Уоллеса, інцидент стався 29 вересня, обстріляли британський літак Boeing RC-135.

Глава британського оборонного відомства додав, що після цього Великобританія тимчасово припинила польоти своїх літаків у регіоні та висловила стурбованість чиновникам міністерства оборони Росії, зокрема особисто Сергію Шойгу.

Як стверджує Воллес, міністерство оборони Росії відповіло, що ракета була випущена внаслідок технічної несправності.

“У відповіді російського міністра оборони, отриманій 10 жовтня, сказано, що вони розслідували обставини інциденту і заявили, що сталася технічна несправність винищувача Су-27. Вони також визнали, що інцидент стався в міжнародному повітряному просторі”, – сказав Уоллес.

Наразі Великобританія відновила розвідувальні польоти у цьому районі, проте наразі неозброєні літаки супроводжують винищувачі, додав міністр оборони Великобританії.


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