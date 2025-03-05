Російський Су-35 здійснив небезпечні маневри поблизу французького безпілотника (відео)

Російський винищувач Су-35 зробив небезпечний маневр коло французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію над східним Середземномор’ям у міжнародному повітряному просторі.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.
За його словами, інцидент стався у неділю. Російський літак тричі наблизився до дрона на небезпечно малу відстань.
“Це свідчить про навмисне прагнення обмежити свободу польотів у спільному повітряному просторі”, — написав Лекорню.
Він додав, що це була “навмисна, непрофесійна та агресивна дія, яка є неприйнятною”.
Dimanche, un avion de chasse SU-35 russe a adopté un comportement dangereux à l’égard d’un drone Reaper français, en mission de surveillance dans l’espace aérien international au dessus de la Méditerranée orientale.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 4, 2025
Trois passages successifs à grande proximité, qui auraient pu… pic.twitter.com/sAmMBNNjyU