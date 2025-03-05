Політика

Російський Су-35 здійснив небезпечні маневри поблизу французького безпілотника (відео)
5 Березня 2025 07:31
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Російський винищувач Су-35 / Кадр з відео
Російський винищувач Су-35 / Кадр з відео

Російський винищувач Су-35 зробив небезпечний маневр коло французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію над східним Середземномор’ям у міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.

За його словами, інцидент стався у неділю. Російський літак тричі наблизився до дрона на небезпечно малу відстань.

“Це свідчить про навмисне прагнення обмежити свободу польотів у спільному повітряному просторі”, — написав Лекорню.

Він додав, що це була “навмисна, непрофесійна та агресивна дія, яка є неприйнятною”.


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