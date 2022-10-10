Суспільство

Російських “мобіків” кинули у самісіньке пекло. Родичі в шоці

10 Жовтня 2022 07:41
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війна, росія

Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу ЗС РФ. Як повідомили у Генштаби ЗСУ, сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях.

“Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів російської федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що у підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.


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