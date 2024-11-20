Російського актора-путініста Машкова заочно засудили та позбавили квартири на узбережжі Одеси

Російського актора Володимира Машкова, який активно підтримував агресію РФ проти України, заочно засудили до 10 років ув’язнення та конфіскували квартиру в Одесі. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, Машков регулярно виступав на підтримку повномасштабної війни, входив до числа провідних кремлівських пропагандистів і закликав до ударів по цивільній інфраструктурі України.

У грудні 2023 року він став співголовою “виборчого штабу” Володимира Путіна, відвідував тимчасово окуповані території та героїзував російські війська.

Вирок ухвалив Вінницький міський суд. Окрім позбавлення волі, суд конфіскував квартиру Машкова в елітному районі Одеси на узбережжі Чорного моря. Житлова площа об’єкта становить 147 квадратних метрів.