Кримінал

Російського актора-путініста Машкова заочно засудили та позбавили квартири на узбережжі Одеси
20 Листопада 2024 16:37
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Володимир Машков / Wikimedia

Російського актора Володимира Машкова, який активно підтримував агресію РФ проти України, заочно засудили до 10 років ув’язнення та конфіскували квартиру в Одесі. Про це повідомила Служба безпеки України. 

За даними слідства, Машков регулярно виступав на підтримку повномасштабної війни, входив до числа провідних кремлівських пропагандистів і закликав до ударів по цивільній інфраструктурі України.

У грудні 2023 року він став співголовою “виборчого штабу” Володимира Путіна, відвідував тимчасово окуповані території та героїзував російські війська.

Вирок ухвалив Вінницький міський суд. Окрім позбавлення волі, суд конфіскував квартиру Машкова в елітному районі Одеси на узбережжі Чорного моря. Житлова площа об’єкта становить 147 квадратних метрів.


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