Економіка

Російські загарбники пошкодили ДніпроГЕС

17 Грудня 2022 20:16
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енергетика

Ворог випустив по Запоріжжю та району понад 20 ракет, у тому числі і по Дніпровській ГЕС. Наразі відповідні служби працюють над її відновленням.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.

«ДніпроГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз працюють там бригади. Відновлення потребує трохи часу», – сказав він.

За словами посадовця, енергосистема міста витримала удар, але потребує відновлення. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Власюк додав, що всі котельні в місті підключені до резервного електропостачання та працюють на генераторах, насосні станції також.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух ефірі національного телемарафону новин назвав складною ситуацію в області.

«Електропостачання нестабільне. Крім введеного графіку погодинних відключень, які діють, доводиться нашим енергетикам скорочувати споживання за рахунок обмеження по певних секторах. Ситуація складна, але контрольована. Наразі всі критичні об’єкти функціонують, але з певними перебоями», – сказав він.

Старух додав, що є території, де ведуться бойові дії, і там електрики немає взагалі. Наприклад, під постійними обстрілами вже дві доби перебуває Степногірська громада і аварійні бригади не можуть працювати.

У п’ятницю, 16 грудня, російська федерація вкотре завдала по Україні масованого удару. Через пошкодження енергооб’єктів введені екстрені аварійні відключення електроенергії по всій країні.


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