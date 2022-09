Російські війська змушені віддати пріоритет екстреним оборонним діям – розвідка Британії

Зважаючи на наступ України, Росія, ймовірно, віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл.

Про це йдеться у черговому зведенні британської розвідки.

“У цьому секторі залишаються окремі точки опору, але з середи Україна відвоювала територію, яка щонайменше вдвічі перевищує площу Великого Лондона”, – зазначено у повідомленні.

За даними розвідки, на півдні, біля Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту.

“Імпровізований наплавний міст, який Росія розпочала будувати понад два тижні тому, залишається незавершеним; Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, настільки часто б’є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости”, – йдеться далі.

Швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії, попереджають у британскому відомстві. Більшість ЗС РФ в Україні, швидше за все, змушена віддати пріоритет екстреним оборонним діям.

“І без того обмежена довіра військ до вищого військового керівництва Росії, швидше за все, погіршиться”, – констатують британці.

