Кримінал

Російські війська вдарили двома ракетами по Старосалтівській громаді: загинув чоловік
26 Жовтня 2024 16:33
читать на русском →
обстріли, харківська область
Російська армія знову обстріляла Харківщину: загинула людина / Фото Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 26 жовтня близько 11:45 зс рф завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у с. Радькове Чугуївського району (Старосалтівська селищна територіальна громада). 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні вдень війська рф вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».


ТОП-новини
26 Жовтня 2024 13:03

Росія застосувала комбіновану атаку: на Україну падали ракети і дрони-”камікадзе”
26 Жовтня 2024 16:06

Стало відомо звідки Зеленський візьме гроші на “єПідтримку”
26 Жовтня 2024 14:51

Затримано 19 адмінів телеграм-каналів, які спеціалізувалися на “бусифікації”
26 Жовтня 2024 14:31

Кабмін частково відновив бронювання військовозобов’язаних
26 Жовтня 2024 12:14

“Дідів 50+” мобілізовуватимуть на рівні з усіма – ТЦК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки