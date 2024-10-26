Російські війська вдарили двома ракетами по Старосалтівській громаді: загинув чоловік

За даними слідства, 26 жовтня близько 11:45 зс рф завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у с. Радькове Чугуївського району (Старосалтівська селищна територіальна громада).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні вдень війська рф вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».