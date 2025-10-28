        Суспільство

        Російські війська обстріляли три райони Харківщини: пошкоджені житлові будинки

        Віктор Алєксєєв
        28 Жовтня 2025 09:36
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        Минулої доби російська армія завдавала ударів по Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах області, повідомили в поліції Харківської області.

        Окупанти застосовували безпілотники різних типів проти цивільного населення. За попередніми даними, постраждалих немає.

        Унаслідок масованих атак по місту Куп’янськ пошкоджені житлові будинки. Також у селах Осинове та Благодатівка зафіксовано руйнування приватних домоволодінь.

        У Харківському районі через обстріли зруйновано кілька будинків, квартири та господарчі споруди. Пошкоджень зазнала також будівля в межах Борівської громади.

        На місцях ударів працюють поліція та екстрені служби, фіксуються наслідки російських атак.


