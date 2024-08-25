Кримінал

Російські війська обстріляли Слов’янськ – горить лісосмуга
25 Серпня 2024 20:39
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Словʼянськ знову під вогнем: обстріляні околиці громади - мікрорайон Північний / Фото Слов'янська МВА

Російська армія 25 серпня обстріляла касетними боєприпасами місто Слов’янськ Донецької області, є руйнування, виникла пожежа.

Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на очільника Вадима Ляха.

«Сьогодні касетними боєприпасами були обстріляні околиці громади – мікрорайон Північний. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у дописі.

За даними Ляха, пошкоджено будівлі приватного підприємства та комунального автотранспортного підприємства, постраждав також комунальний вантажний автомобіль для вивезення сміття.

«Через вибухи зайнялася пожежа: горить лісополоса та поле. На місці працюють вогнеборці ДСНС», – поінформував Лях.


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