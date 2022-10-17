Російські війська обстріляли Середину-Буду на Сумщині

Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету, повідомляє ДПСУ.

“З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї”, – повідомили прикордонники.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється, пошкоджено два будинки (охоплені полум’ям) в населеному пункті.