Російські війська намагаються оточити Покровськ: у боях задіяно 11 тисяч окупантів — 7 корпус ДШВ

Російська армія намагається реалізувати план оточення Покровської агломерації, зосередивши на цьому напрямку значні сили. Як повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, для штурму міста противник задіяв близько 11 тисяч військових. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися в Покровськ, намагаються просунутися на північний захід і північ від міста.

На карті – ймовірний план противника з оточення Покровської агломерації / 7 корпус ДШВ

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ворог накопичив приблизно 27 тисяч особового складу, майже сотню танків, до 260 бойових броньованих машин і близько 160 гармат та мінометів.

Українські сили продовжують оборонну операцію. Лише за останні два дні у цьому секторі оборони було ліквідовано 90 російських військових, ще 42 отримали поранення. Знищено бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автомобілі та мотоцикл. Крім того, сили оборони збили або посадили 158 безпілотників різних типів. Безпосередньо в межах Покровська знищено 18 окупантів.

Реклама

Реклама

Захисники Покровської агломерації продовжують утримувати позиції, стримуючи численні спроби противника просунутися вглиб міста та реалізувати план його оточення.