Політика

Російські склади самохідної артилерії спорожніли на 40%
18 Серпня 2024 13:42
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З початку повномасштабної війни в Україні російські склади самохідної артилерії спорожніли на 40%. Це випливає з аналізу супутникових знімків, який провів OSINT-аналітик, що веде блог на YouTube під псевдонімом Covert Cabal. Йдеться про такі артилерійські установки, як 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акація», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гіацинт-С», 2С7 «Піон», 2С9 «Нона-С», 2С19 «Мста-С» та 2С34 «Хоста».

У Росії самохідні артилерійські установки радянського виробництва зберігаються переважно на 3 базах: 94-му арсеналі в Омську, 80-му арсеналі в Омську і 120-му в Брянську. В останньому, наприклад, до війни налічувалися САУ «Нона-С», а до середини 2024 року не залишилося жодної.

Аналітики зазначають, що зникнення артилерійських установок зі складів не означає, що їх було втрачено в бою: багато САУ переміщується на ремонтні заводи, однак, обмежена виробнича потужність останніх є свого роду «пляшковою шийкою» і не дає змоги в необхідній мірі забезпечувати російські війська відремонтованими або розконсервованими артилерійськими установками. Разом з цим, йдеться у відео, підрахунки не дозволяють припустити, що в якийсь момент у Росії повністю закінчаться запаси САУ.


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