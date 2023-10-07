Російські ракети атакували пансіонат та зерносховище в Одеській області

Вночі російські військові атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, йдеться у заяві Сил оборони півдня України.

У ньому також уточнюється, що ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховища. Від уламків ракет та вибухової хвилі розпочалася пожежа у гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що постраждали чотири особи — вони зазнали поранень від уламків скла. Їм надано медичну допомогу.