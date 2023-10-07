Кримінал

Російські ракети атакували пансіонат та зерносховище в Одеській області

7 Жовтня 2023 08:52
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одеса, ракетний удар

Вночі російські військові атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, йдеться у заяві Сил оборони півдня України.

У ньому також уточнюється, що ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховища. Від уламків ракет та вибухової хвилі розпочалася пожежа у гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що постраждали чотири особи — вони зазнали поранень від уламків скла. Їм надано медичну допомогу.


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