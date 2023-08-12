Політика

Російські ПДВ перекинуті з Херсонської у Запорізьку область – розвідка Британії

12 Серпня 2023 11:40
читать на русском →
Британська розвідка

Ймовірно, Росія передислокувала підрозділи повітряно-десантних віськ із Херсонської області під Оріхів у Запорізькій області, де йдуть важкі бої, пише Міноборони Великобританії в ранковому зведенні.

58-а загальновійськова армія (58 ОА) веде бойові дії проти українських військ із 4 червня 2023 року, нагадують у повідомленні. “11 липня 2023 року командувача 58 ОА було звільнено, ймовірно, частково через те, що він наполягав на необхідності полегшення становища частини його сил”, – зазначає розвідка.

Розвіддані свідчать про те, що 70-й та 71-й мотострілкові полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням та важкими боями на передовій.

Існує реалістична можливість того, що прибуття ВДВ дозволить частинам цих полків відійти для відпочинку та відновлення.

“Однак передислокація, ймовірно, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил”, – йдеться у звіті британської розвідки.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Серпня 2023 14:52

Хлопчик з Коломиї став 500-ю дитиною, яку вбила росія
12 Серпня 2023 14:07

ЗМІ: Україна хоче виключити Ізраїль із формату “Рамштайн”
12 Серпня 2023 13:40

Кримський міст у диму, рух закрито
12 Серпня 2023 13:16

З Куп’янського району мають евакуювати 12 тис. людей
12 Серпня 2023 12:34

У Маріуполі почалась нова хвиля жорстоких зачисток
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
усі думки