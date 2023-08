Російські ПДВ перекинуті з Херсонської у Запорізьку область – розвідка Британії

Ймовірно, Росія передислокувала підрозділи повітряно-десантних віськ із Херсонської області під Оріхів у Запорізькій області, де йдуть важкі бої, пише Міноборони Великобританії в ранковому зведенні.

58-а загальновійськова армія (58 ОА) веде бойові дії проти українських військ із 4 червня 2023 року, нагадують у повідомленні. “11 липня 2023 року командувача 58 ОА було звільнено, ймовірно, частково через те, що він наполягав на необхідності полегшення становища частини його сил”, – зазначає розвідка.

Розвіддані свідчать про те, що 70-й та 71-й мотострілкові полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням та важкими боями на передовій.

Існує реалістична можливість того, що прибуття ВДВ дозволить частинам цих полків відійти для відпочинку та відновлення.

“Однак передислокація, ймовірно, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил”, – йдеться у звіті британської розвідки.

