Російські БпЛА вдарили по мʼясокомбінату у Богодухові

У Богодухівському районі Харківської області внаслідок атак безпілотників постраждали троє людей. Прокуратура розпочала розслідування за фактами воєнних злочинів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 18 квітня близько 11:00 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив по мʼясокомбінату у місті Богодухів. Унаслідок атаки троє працівниць підприємства зазнали гострої стресової реакції.

Близько 11:30 російські війська завдали ще одного удару БпЛА, попередньо типу «Італмас», по селу Золочів Богодухівського району. Унаслідок влучання пошкоджено три автомобілі, інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.